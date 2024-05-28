الهلال السعودي يكرر إنجاز 2011.. وينهي الموسم من دون خسارة

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أنهى الهلال البطل موسمه من دون خسارة بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 الإثنين على ملعب الملك عبد العزيز بالطائف في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل هدفي الهلال محمد كنو (19) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (90+2) رافعا رصيده إلى 28 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين ورصيد فريقه إلى 101 هدفا كأقوى هجوم في الدوري، ويحيى النعجي (77) هدف الوحدة.

وحطم ميتروفيتش الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم هلالي والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميز موسم 2019-2020.

وهو الفوز الـ31 للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات معززا موقعه في الصدارة برصيد 96 نقطة، وكرر إنجازه موسم 2010-2011 عندما توّج بطلا دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).

وفي المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الفوز على الاتحاد 4-2 بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 45 و69.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفا وحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد والذي كان بحوزة مهاجم الاتحاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله (34 هدفا) موسم 2018-2019 عندما كان يدافع عن ألوان النصر.

وأضاف عبد الرحمن غريب (79 من ركلة جزاء) ومشاري النمر (90+5) هدفين للنصر، فيما سجل فرحة الشمراني (88) والبرازيلي فابينيو (90+2) هدفي الاتحاد الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 اثر طرد لاعبه سويلم المنهالي.

وعزز النصر موقعه في المركز الثاني برصيد 82 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في المركز الخامس، وفشل في حجز بطاقته إلى النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 والتي سيُشارك بها فريق التعاون الذي أنهى الموسم في المركز الرابع بفوزه على الاتفاق بهدف وحيد سجله عبد الملك العيبري (90).