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لأول مرة.. صلاح يعود للعب مع المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

27
MAY
2024
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عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأحد إلى قائمة منتخب مصر لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.
 
وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب عن قائمة تضم 25 لاعبا تدخل معسكرا اعتبارا من 28 مايو الحالي وذلك استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بالقاهرة في 6 يونيو ثم غينيا بيساو بملعبها في العاشر من الشهر ذاته.
 
وغاب صلاح عن قائمة "الفراعنة" في معسكر مارس الماضي، الأول تحت قيادة حسن الذي تولى تدريب المنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه عقب خروج مصر من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الجاري.
 
واعتذر صلاح عن المعسكر الأول بسبب عدم تعافيه تماما من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية وترك من بعدها المنتخب للعلاج في ليفربول.
 
ولم يشارك الهداف في أول مباراتين بقيادة حسن، حيث حقق المنتخب الفوز على نيوزيلندا 1-0 ثم خسر أمام كرواتيا 2-4.
 
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى بست نقاط من فوزين على جيبوتي وسيراليون، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وخمسٍ عن سيراليون وإثيوبيا، فيما تتذيل جيبوتي الترتيب من دون نقاط.
 
تشكيلة المنتخب المصري
 
- حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفي شوبير (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، المهدي سليمان (الاتحاد السكندري).
 
- الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي)، رامي ربيعة (الأهلي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا)، محمد هاني (الأهلي)، أكرم توفيق (الأهلي)، محمد حمدي (بيراميدز) أحمد فتوح (الزمالك).
 
- الوسط: مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، أحمد نبيل (الأهلي)، إمام عاشور (الأهلي)، أحمد سيد (الزمالك)، ناصر ماهر (الزمالك).
 
- الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مصطفي فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)، مصطفي محمد (نانت الفرنسي)، محمد الشامي (المصري)، أحمد أمين (إنبي)، محمد شريف (الخليج السعودي).
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