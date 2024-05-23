7 أرقام جديدة و11 ميداليّة ذهبيّة "بروسويم" ثالثة بطولة فيينا للسباحة

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انجاز عالمي جديد للسباحة اللبنانية سطّره سبّاحو أكاديميّة "بروسويم"، من خلال النتائج اللافتة التي سجلوها في بطولة فيينا الدولية للسباحة، التي اقيمت اخيراً في العاصمة النمسوية.

13 سباحاً لبنانياً فقط من "بروسويم" نافسوا اكثر من ألف سبّاح يمثلون 72 نادياً من 13 دولة أوروبيّة، فحققوا 31 ميداليّة ملوّنة (11 ذهبية و11 فضية و9 برونزيات)، الى تسجيل 7 ارقام قياسية لبنانية جديدة، تناوب على تحطيمها السباحتان ماريا سابا (4 أرقام) وتيا عبيد (3 أرقام) جاءت كالتالي:

- ماريا سابا:

50 م ظهراً: 31.78 ثانية (السابق 32.20 ث للسبّاحة نفسها).

100 م ظهراً: 1.07.69 دقيقة في المرة الاولى، ثم عززته الى 1.07.44 د في المرة الثانية (السابق 1.08.32 د لليتيسيا حمدون).

200 م ظهراً: 2.25.77 دقيقتان (السابق 2.27.62 د للسبّاحة نفسها).

- تيا عبيد:

50 م صدراً: 33.34 ثانية في المرة الاولى، ثم عززته الى 32.94 ث في الثانية.

100 م صدراً: 1.14.81 دقيقة (السابق 1.15.31 د للسبّاحة نفسها).

وفي الترتيب العام النهائي، حلّ الفريق اللبناني في المركز الثالث، رافعاً اسم وعلم لبنان عالياً، خصوصاً انه الوحيد غير الأوروبي في البطولة.

تألّفت بعثة "بروسويم" من السباحات والسباحين: ساشا صقر، تيا عبيد، ماريا سابا، غاييل بشعلاني، ليان دبيبو، منى تقلا، سكاي عون، جود عون، آدم حماده، شادي ماركيز، عمر سنّو، غسان زين ومحمد سويدان.

رئيس البعثة - مدير أكاديمية "بروسويم" المدرب الوطني محمد صقر، هنّأ سباحيه وسباحاته على النتائج المميزة والرائعة، شاكراً المدرب المساعد حسين نور الدين، وأهالي السباحين على دعمهم "الذي جعل تحقيق هذه النتائج ممكناً، في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة".