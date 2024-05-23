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سباق دوياتلون في طرابلس لقب الرجال للزعبي والسيدات لناضر

23
MAY
2024
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نظم نادي "بروفيت ترياتلون أكاديمي ( PROFIT_LB ) بالتعاون مع نادي الغزال الرياضي للدراجات الهوائية و "بايسايكل تريبولي" ( buycycle Tripoli ) وتحت إشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون سباق الدوياتلون المزدوج المؤلف من دراجات هوائية وركض على عدة مراحل داخل وحوالي معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس . بلغت المسافة الإجمالية للسباق ٩ كلم جري و ٢٤ كلم دراجة هوائية حيث شارك في السباق أكثر من ١٧٠ رياضي وتحت رعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ممثلة برئيسها توفيق دبوسي وحضور رئيس البلدية الدكتور رياض يمق .
 
 وفي ما يلي النتائج الفنية:
* سيدات:
 ١- ليندزي ناضر ( بروفيت)
 ٢-فيبي كامب( انتر ليبانون)
 ٣-رامونا خليفة (أكاديمية ميركوري) 
*رجال:
 ١-علي الزعبي( الجيش)
 ٢-نزار القاضي(الجيش)
 ٣-عمر زعاطيطي ( بروفيت)
 
 وفي الختام توّج الفائزين والفائزات  نائب رئيس الاتحاد ألان  بجاني ، أمين عام الاتحاد آحمد خليفة ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي ، رئيس البلدية  الدكتور  رياض يمق ورئيس نادي الغزال مهند دبوسي حيث وقد ساهم في نجاح هذا الحدث الرياضي عدد كبير من الرعاة بمساهمة مادية او عينية.
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