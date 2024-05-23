living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تصرفه اللافت..الزمالك يشكر لاعب نهضة بركان ياسين البحيري

23
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشاد نادي الزمالك المصري، يوم الأربعاء، بسلوك لاعب نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، مع اللاعب نبيل عماد "دونغا"، خلال إياب نهائي مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
 
وتوّج الزمالك للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطل مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي.
 
واستفاد فريق "القلعة البيضاء" من قاعدة التسجيل خارج أرضه بعدما خسر 1-2 ذهابا على الملعب البلدي في مدينة بركان (شمال شرقي المغرب).
 
وخلال لقاء الإياب، التحم البحيري مع "دونغا"، وكاد لاعب الزمالك أن يسقط بشكل قوي، إلا أن لاعب النادي المغربي أمسك به وأنقذه من إصابة خطيرة.
 
وفي منشور على حسابه في "إكس"، نشر الزمالك صورة للالتحام بين اللاعبين مرفقة برسالة جاء فيها: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، بشكل خطير، في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".
 
وأضاف النادي: "يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب، على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   