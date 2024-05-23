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نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة لكتاب يقرأه بعنوان "مُحاط بالحمقى"، مع نهاية الموسم الجاري الذي شهد بعض التوترات للنجم المصري.

وشارك صلاح متابعيه على منصة "إنستغرام" بصورة لغلاف الكتاب عبر خاصية "الستوري"، الذي حمل اسم "محاط بالحمقى.. الأنماط الأربعة للسلوك البشري"، وهو كتاب لتوماس إريكسون.

وكان النجم المصري قد دخل في مشادة مع مدربه الألماني يورغن كلوب أثناء استعداده للنزول إلى أرضية الملعب في الدقائق الأخير لمباراة "الريدز" ضد نادي وست هام يونايتد، ضمن منافسات "البريمير ليغ".

وفي وقت سابق، قال لاعب ليفربول السابق داني ميرفي لإذاعة "توك سبورت": "بقاء صلاح من الممكن أن يكون مفيداً، لكن من الحماقة الإبقاء عليه خصوصاً إذا تلقى عرضاً للانتقال من ليفربول".

وارتبط صلاح بالانتقال من ليفربول الصيف الماضي، لكنه بقي في صفوف الفريق بنهاية المطاف.

ومع بدء النادي حقبة جديدة، يبدو اللاعب المصري أحد العناصر التي سيعتمد عليها المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت، وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده مع النادي الأحمر.

وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً وبفارق 7 أهداف عن الوصيف داروين نونيز.