living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد صلاح ينشر صورة لكتاب بـ"عنوان مثير"

23
MAY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة لكتاب يقرأه بعنوان "مُحاط بالحمقى"، مع نهاية الموسم الجاري الذي شهد بعض التوترات للنجم المصري.
 
وشارك صلاح متابعيه على منصة "إنستغرام" بصورة لغلاف الكتاب عبر خاصية "الستوري"، الذي حمل اسم "محاط بالحمقى.. الأنماط الأربعة للسلوك البشري"، وهو كتاب لتوماس إريكسون.
 
وكان النجم المصري قد دخل في مشادة مع مدربه الألماني يورغن كلوب أثناء استعداده للنزول إلى أرضية الملعب في الدقائق الأخير لمباراة "الريدز" ضد نادي وست هام يونايتد، ضمن منافسات "البريمير ليغ".
 
وفي وقت سابق، قال لاعب ليفربول السابق داني ميرفي لإذاعة "توك سبورت": "بقاء صلاح من الممكن أن يكون مفيداً، لكن من الحماقة الإبقاء عليه خصوصاً إذا تلقى عرضاً للانتقال من ليفربول".
 
وارتبط صلاح بالانتقال من ليفربول الصيف الماضي، لكنه بقي في صفوف الفريق بنهاية المطاف.
 
ومع بدء النادي حقبة جديدة، يبدو اللاعب المصري أحد العناصر التي سيعتمد عليها المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت، وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده مع النادي الأحمر.
 
وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً وبفارق 7 أهداف عن الوصيف داروين نونيز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   