living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد رحيل كلوب.. صلاح يلمح للبقاء في ليفربول

22
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدو أن جناح المنتخب المصري محمد صلاح قد حسم الجدل حول استمراره في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تداول أنباء عن انتقاله لأحد أندية القمة في الدوري السعودي.
 
صلاح توجه لجماهير الريدز بمنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس وعد فيه ببذل الجهود لتحقيق الألقاب في الموسم المقبل ما يؤكد بقاءه ضمن كتيبة الفريق.
 
وجاء في منشور صلاح: "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بقوة".
 
 وتدوالت وسائل إعلام أنباء عن انتقال صلاح إلى أحد الأندية السعودية وزادت التكهنات بعد خلاف اللاعب الشهير مع مدربه الألماني يورغن كلوب.
 
فخلال مباراة ليفربول ووست هام يونايتد التي جرت في 27 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل دخل صلاح في مشادة كلامية مع كلوب الذي يقضي آخر مواسمه في أروقة النادي.
 
كان صلاح يجلس على مقاعد البدلاء وقد بدأ النجم المصري الاستعداد للدخول إلى أرضية الملعب بدلا من لويس دياز، في الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف إلا أن وست هام أدرك التعادل في الدقيقة 77 بعد أن سجل مهاجمه ميكائيل أنطونيو الهدف الثاني لفريقه.
 
بعد إحراز وست هام للهدف تحدث كلوب مع صلاح بكلمات استفزت النجم المصري الذي دخل في مشادة كلامية مع مدربه الألماني، وتدخل الأوروجوياني داروين نونيز لفض هذا الاشتباك، وسط أنباء عن زيادة الهوة بين الطرفين مع اقتراب رحيل المدرب الألماني عن الفريق الإنجليزي.
 
رغم الخلافات إلا أن صلاح ومع انتهاء حقبة كلوب مع ليفربول وجه يوم الاثنين، رسالة وداع إليه يسترجع فيها الذكريات خلال السنوات السبع التي قضاها تحت قيادته ووصفها بأنها "رائعة ومليئة بالإنجارات".
 
ونشر محمد صلاح على حسابه عبر منصة "إكس" صورة تجمعه مع كلوب مصحوبة بتعليق كتب فيه "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".
 
وأضاف نجم ليفربول: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".
 
 وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وانضم للفريق في 2017 قادما من روما الإيطالي. لعب 349 مباراة، سجل 211 هدفًا وصنع 89 تمريرة حاسمة. لقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وحصل على لقب أفضل هداف.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   