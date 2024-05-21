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بنزيما يشعر بالإحباط والندم.. وشرط واحد للعودة إلى أوروبا

21
MAY
2024
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كشفت تقارير صحفية، يوم الاثنين، عن مصير الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد (2024 - 2025).
 
ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كريم بنزيما أعرب لمقربين منه، عن أنه يشعر بالندم والإحباط خلال تجربته مع اتحاد جدة، مقارنة بما كان عليه في ريال مدريد.
 
وقالت الصحيفة إن اللاعب الفرنسي يرغب في الرحيل عن نادي الاتحاد.
 
وأشارت إلى أن صندوق الاستثمار السعودي، لا يريد رحيل كريم بنزيما، على الأقل في أول 3 سنوات من العقد.
 
وأكدت أنه من الممكن أن يعمل صندوق الاستثمار، على ضم اللاعب الفرنسي إلى صفوف فريق آخر في الدوري السعودي.
 
وتابعت أنه في حال وصول "عرض ضخم من أوروبا" إلى بنزيما، سيتم السماح له بالرحيل.
 
وانضم بنزيما (36 عاما) لصفوف الاتحاد في يونيو 2023، بعد رحلة مع ريال مدريد امتدت 14 عاما، أصبح خلالها أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الملكي.
 
ولكن المهاجم الفرنسي الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022، فشل في مواصلة تقديم مثل هذه العروض بالملاعب السعودية، حيث شارك مع الاتحاد في 29 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا فقط، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.
روسيا اليوم
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