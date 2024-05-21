ليفربول يعلن رسميا خليفة كلوب

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أعلن نادي ليفربول رسميا، اليوم الاثنين، أن الهولندي، آرني سلوت، المدرب السابق لفريق فينورد، سيقود "الريدز"، بداية من الموسم المقبل، خلفا للألماني يورغن كلوب.

وقرر يورغن كلوب الرحيل عن تدريب ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة داخل ملعب "آنفيلد"، بدأت عام 2015، وحقق خلالها 8 بطولات.

ونشر نادي ليفربول، بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه عن تولي آرني سلوت، مدرب فينورد، قيادة الفريق، بداية من الموسم المقبل.

وقال ليفربول، في بيانه: "يمكن لنادي ليفربول أن يعلن موافقة آرني سلوت على تولي منصب المدير الفني، بداية من 1 يونيو 2024، بشرط الحصول على تصريح عمل".

وأضاف البيان: "سينضم المدرب البالغ من العمر 45 عامًا إلى الريدز قادما من فينورد، قبل الموسم 2024-2025، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الهولندي مقابل خدماته".

وتابع: "سيحل سلوت محل يورغن كلوب على رأس القيادة الفنية للفريق، بعدما قرر المدرب الألماني الرحيل عن منصبه في نهاية الموسم الحالي".

ووفقا للبيان فإن آرني سلوت سيصل إلى ليفربول، بعد 3 مواسم ناجحة للغاية مع فريق فينورد، قاد الفريق خلالها إلى لقب الدوري في 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي مرتين.

وقاد سلوت فريق فينورد للفوز بكأس هولندا في أبريل الماضي، بعد فوزه على إن إي سي نيميجن (1-0) في المباراة النهائية للمسابقة.

وشغل آرني سلوت، قبل قيادة فينورد، منصب المدير الفني لفريق ألكمار، وقاده إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف أياكس المتصدر بفارق الأهداف فقط، عندما تم إلغاء الموسم الهولندي بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

ومن المقرر أن يبدأ آرني سلوت (45 عاما) الموسم التحضيري له كمدرب لفريق ليفربول في يوليو المقبل.

يذكر أن آرني سلوت، خلال مسيرته الكروية، لعب في خط الوسط، ودافع عن ألوان ثلاثة أندية هولندية، وهي "إف سي زفوله - FC Zwolle" و"ناك بريدا "NAC Breda"، و"سبارتا روتردام Sparta Rotterdam"، واعتزل اللعب في عام 2013.