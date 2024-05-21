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أبطال أوروبا.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى نسخة 2025

21
MAY
2024
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يشهد دوري أبطال أوروبا في كرة القدم تغييراً في نظامه بدءاً من النسخة المقبلة موسم 2024-2025، وسيكون الأوّل بمشاركة 36 فريقاً، فما هي الفرق المتأهلة حتى الآن؟
 
يتأهل 25 نادياً تلقائياً من خلال مواقعهم في الدوريات المحلية، ويضمن حامل لقب دوري أبطال أوروبا والمسابقة القارية الرديفة يوروبا ليغ مركزاً في النسخة المقبلة.
 
يُعتمد مبدأ "إعادة التوازن" بحال حجز كل من المتوجَين بدوري الأبطال ويوروبا ليغ مركزه من خلال ترتيبه في الدوري المحلي.
 
يحصل دوريان على مقعدين من خلال مواقع أداء الدوريات في الموسم السابق ضمن المسابقات القارية (إيطاليا، ألمانيا)، فيما تقرّر الأدوار التمهيدية البطاقات السبع المتبقية بواقع 5 من مسار الأبطال و2 من مسار الدوري.
 
ويتضمن دور المجموعات في النسخة المقبلة مشاركة الفرق الـ36 في مجموعة واحدة، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية خصوم، اثنان من كل المستويات الأربعة، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، دون أن يواجه الخصم عينه ذهاباً وإياباً، بل في مباراة واحدة.
 
تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلتقي الفرق بين المركزين 9 و24 في ملحق مؤهل إلى دور الـ16. وتقصى الأندية بين المركزين 25 و36 نهائياً من كل المسابقات القارية. في الأدوار الاقصائية، تلتقي الفرق ذهاباً وإياباً باستثناء النهائي من مباراة واحدة.
 
والأندية التي ستشارك مبدئياً في النسخة المقبلة، بحسب الاتحاد الأوروبي (ويفا) هي:
 
- بحسب ترتيبها في الدوريات المحلية:
إنجلترا (4): مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا
إسبانيا (4): ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، أتلتيكو مدريد
ألمانيا (4): باير ليفركوزن، شتوتغارت، بايرن ميونيخ، لايبزيغ
إيطاليا (4): إنتر، ميلان، بولونيا، يوفنتوس
فرنسا (3): باريس سان جرمان، موناكو، بريست
هولندا (2): أيندهوفن، فينورد
البرتغال (1): سبورتينغ
بلجيكا (1): بروج
اسكتلندا (1): سلتيك
النمسا (1): شتورم غراتس
 
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هدف المباراة الوحيد
دورتموند يقصي سان جرمان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
- مواقع أداء الدوريات:
أتالانتا (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
 
- إعادة التوازن في دوري الأبطال:
شاختار دانيتسك (أوكرانيا)
 
- إعادة التوازن في يوروبا ليغ:
بنفيكا (البرتغال)
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