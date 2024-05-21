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صلاح يودع كلوب بتغريدة مؤثرة وصورة

21
MAY
2024
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وجه اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح يوم الاثنين، رسالة وداع إلى المدير الفني الألماني يورغن كلوب يسترجع فيها الذكريات خلال السنوات السبعة التي قضاها تحت قيادة كلوب قائلا بأنها "رائعة ومليئة بالإنجارات".
 
ونشر محمد صلاح على حسابه عبر منصة "إكس" صورة تجمعه مع كلوب مصحوبة بتعليق كتب فيه " لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".
 
وأضاف نجم ليفربول الذي بات يحن إلى المدرب الألماني الذي قرر الرحيل عن النادي: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".
 
ومن المقرر أن يترك المدرب الألماني يورغن كلوب نادي ليفربول الإجليزي مع ختام منافسات موسم 2024/2023.
 
وتألق صلاح كثيرا تحت قيادة كلوب وتمكن من الحصول على البطولات الجماعية والفردية.
 
وحصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات ولاعب العام في إنجلترا مرتين ومرة مع ليفربول، وجائزة بوشكاش 2018 وأفضل لاعب في إفريقيا مرتين.
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