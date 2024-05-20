اجتماع "حاسم" لتحديد مصير تشافي مع برشلونة

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أفادت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، الأحد، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا سيعقد اجتماعا "حاسما" مع المدير الفني للفريق تشافي هرنانديز لتحديد مستقبله.

وبحسب الصحيفة، سيعقد الاجتماع الإثنين، لكن ليس مستبعدا أن يجرى الأحد بعد مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني مباشرة.

والسبت، أفادت تقارير رياضية أن برشلونة يتجه لإقالة تشافي من تدريب الفريق الكتالوني في نهاية الموسم، لكن المدرب نفاها لاحقا.

وفي أبريل الماضي، تراجع تشافي عن قراره بالرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم، إلا أن تقارير إسبانية زعمت أنه سيرحل عن النادي بسبب خلاف مع لابورتا.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت"، فإن لابورتا أبدى اعتراضه لتحسر تشافي على أن فريقه لن يتمكن من منافسة ريال مدريد الموسم المقبل، بسبب القيود المالية على برشلونة.

وفي الموسم الحالي، خرج برشلونة خالي الوفاض بعد أن غادر المنافسة على كل البطولات.

ولعب تشافي مع برشلونة لمدة 17 عاما، حيث شارك في 767 مباراة ونال 25 لقبا، بما في ذلك 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و8 ألقاب للدوري الإسباني.