حصاد البريميرليغ.. ما الأندية الإنجليزية المتأهلة لأوروبا؟

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أسدل الستار على موسم مثير من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، توج فيه مانشستر سيتي بالبطولة، متفوقا بفارق نقطتين عن أرسنال.

ومع نهاية الموسم، تحددت هوية كل من تأهل للبطولات الأوروبية، وكل من تعرض للهبوط للدرجة الأولى.

هنا ملخص إنجازات كل فرق البطولة بعد نهاية الموسم:

بطل الدوري: مانشستر سيتي.

المتأهلون لدوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي – أرسنال – ليفربول – أستون فيلا.

المتأهلون لبطولة يوروبا ليغ: توتنهام هوتسبر – تشلسي (أو مانشستر يونايتد في حال تحقيق بطولة كأس الاتحاد).

المتأهل لبطولة كونفرنس ليغ: نيوكاسل يونايتد.

الهابطون للدرجة الأولى: لوتون تاون – بيرنلي – شيفيلد يونايتد.

المتأهلون للبريميرليغ الموسم المقبل: ليستر سيتي – إبسويتش تاون – (الفائز من ليدز يونايتد وساوثهامبتن).

أفضل خط هجوم في الدوري: مانشستر سيتي (سجل 96 هدفا).

أفضل خط دفاع في الدوري: أرسنال (استقبل 29 هدفا فقط).

أسوأ خط هجوم في الدوري: شيفيلد يونايتد (سجل 35 هدفا).

أسوأ خط دفاع في الدوري: شيفيلد يونايتد (استقبل 104 هدفا).

هداف الدوري: النرويجي إيرلنغ هالاند (27 هدفا).

أفضل لاعب في الدوري: الإنجليزي فيل فودن.