الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

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توج الزمالك المصري للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطل مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي.

ويدين العملاق المصري بتتويجه إلى نجمه أحمد حمدي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد (23).

واستفاد فريق "القلعة البيضاء" من قاعدة التسجيل خارج أرضه بعدما خسر 1-2 ذهاباً على الملعب البلدي في مدينة بركان (شمال شرقي المغرب) الأحد الماضي.

وهذا اللقب الثاني للزمالك بعد عام 2019 عندما تغلب على نهضة بركان بالذات، وحرم الأخير من اللقب الثالث بعد 2020 و2022.