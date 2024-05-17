تشافي: وضع برشلونة ليس سهلاً… سنقاتل من أجل الألقاب

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كان تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة إيجابياً، عقب فوز فريقه 2 - صفر على مستضيفه ألميريا، الخميس، في المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتفل برشلونة بخوض تشافي مباراته الـ100 على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط أمام جيرونا، صاحب المركز الثالث.

وكان ريال مدريد حسم تتويجه بلقب المسابقة خلال الموسم الحالي في وقت سابق، في ظل تحليقه في الصدارة برصيد 93 نقطة.

ووصف تشافي الفوز بأنه مهم، في تصريحاته للصحافيين عقب المباراة، مع وضع «الحد الأدنى من متطلبات احتلال المركز الثاني» في الاعتبار.

وأعرب مدرب برشلونة عن تحمسه لبدء مشوار الموسم المقبل، معترفاً بـ«رغبته في بدء فترة الإعداد للموسم الجديد»، رغم اعترافه بأن «الوضع المالي للنادي ليس سهلاً، لكننا جميعاً نعمل، والإدارة تبذل كل ما في وسعها لتعزيز صفوف الفريق».

وخلال التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي لبرشلونة، أثنى تشافي على فيرمين لوبيز، الذي أحرز هدَفي الفريق في شباك ألميريا، حيث قال: «كانت الإعارة إلى فريق ليناريس رائعة بالنسبة له. بعد أن جربناه في فترة ما قبل الموسم ورأينا أنه مستعد للمنافسة».

أضاف تشافي: «إنه ديناميكي، ويمكنه إنهاء الهجمات بكلتا قدميه. لا يخسر الكرة، ولديه قدرة على التهديف، نحن نبحث عن لاعب يمكن أن يبقى معنا لسنوات».

وتحدث تشافي عن إنهاء الموسم الحالي دون ألقاب، حيث قال: «الوضع ليس سهلاً أو لطيفاً. نريد القتال من أجل الألقاب التي أخفقنا في الحصول عليها هذا الموسم. لكن، لدي فريق محترف وملتزم حقاً. نحن نقدم أداء جيداً للوصول إلى كأس السوبر في الموسم المقبل».