فان بيرسي مدرباً لهيرنفين الهولندي لعامين

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أعلن نادي هيرنفين المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم الجمعة تعيين روبن فان بيرسي مدرباً جديداً لفريقه بناء على عقد لمدة عامين بداية من نهاية الموسم، وقال النادي إنه مقتنع بطموحه وشغفه.

وهذا هو أول منصب تدريبي كبير يتولاه فان بيرسي الذي قضى السنوات الأخيرة مدرباً لفريق فينورد تحت 18 عاماً، كما عمل مدرباً مع الفريق الأول تحت قيادة أرني سلوت الذي تشير تقارير إلى أنه سيتولى تدريب ليفربول الإنجليزي.

وسجل فان بيرسي (40 عاماً) رقماً قياسياً بلغ 50 هدفاً في 102 مباراة مع هولندا، ولعب في صفوف آرسنال ومانشستر يونايتد.

وسيتولى فان بيرسي المهمة خلفاً لسلفه كيس فان فوندرين في هيرنفين، الذي لن يستطيع إنهاء الموسم الذي يختتم الأحد في مركز أفضل من العاشر، وسيغيب عن خوض البطولات الأوروبية للأندية الموسم المقبل.

وقال مدير عام النادي فيري دي هان في تصريحات على موقعه عبر الإنترنت: «رغم أن روبن في بداية مسيرته كمدرب، فإنه أقنعنا على الفور. إنه طموح وشغوف ومتلهف للتعلم. أعتقد أنه يعرف كيف يثير الحماس في نفوس اللاعبين وكيف يحفزهم».

وقال فان بيرسي في بيان الجمعة: «إن مهنة التدريب واسعة المجال ومليئة بالتحديات، وقد مارستها بشغف وسرور كبيرين».

وأضاف: «أود مواصلة تطوري، ويتناسب دور المدرب تماماً مع هذا الهدف؛ لذا فأنا سعيد بالفرصة التي أتاحها لي هيرنفين».