القبض على 3 لاعبين أستراليين في قضية مراهنات

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ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية، الجمعة، أنه تم القبض على 3 لاعبي كرة قدم محترفين في أستراليا للاشتباه في تورطهم بقضية تتعلق بالمراهنات.

وأفادت الشرطة بأنه تم فتح تحقيق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد مزاعم بالتلاعب في البطاقات الصفراء من جانب لاعبي أحد أندية كرة قدم بجنوب غربي مدينة سيدني الأسترالية.

أوضحت الشرطة: «كشفت التحقيقات أن أحد اللاعبين الكبار كان يتلقى تعليمات من رجل - يعتقد أنه يعمل في الخارج بقارة أميركا الجنوبية - لتنظيم توجيه بطاقات صفراء خلال مباريات معينة مقابل الربح».

ويشتبه أنه تم التلاعب بالبطاقات الصفراء خلال المباريات التي أقيمت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر الماضيين، بينما أعلنت الشرطة أن محاولات فاشلة للتلاعب جرت أيضاً خلال الشهرين الأخيرين.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاماً، الجمعة، ووُجهت إليه تهمتان بالتورط في سلوك يفسد نتيجة المراهنات لإحدى المسابقات، وتسهيل السلوك الذي يفسد نتيجة الرهان بها، والمشاركة في جماعة إجرامية.

كما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً وآخر يبلغ 32 عاماً. ووُجهت إليهما تهمة الانخراط في سلوك يفسد نتائج الرهان على البطولة، والمشاركة في جماعة إجرامية.