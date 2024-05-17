living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القبض على 3 لاعبين أستراليين في قضية مراهنات

17
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية، الجمعة، أنه تم القبض على 3 لاعبي كرة قدم محترفين في أستراليا للاشتباه في تورطهم بقضية تتعلق بالمراهنات.

 

وأفادت الشرطة بأنه تم فتح تحقيق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد مزاعم بالتلاعب في البطاقات الصفراء من جانب لاعبي أحد أندية كرة قدم بجنوب غربي مدينة سيدني الأسترالية.

أوضحت الشرطة: «كشفت التحقيقات أن أحد اللاعبين الكبار كان يتلقى تعليمات من رجل - يعتقد أنه يعمل في الخارج بقارة أميركا الجنوبية - لتنظيم توجيه بطاقات صفراء خلال مباريات معينة مقابل الربح».

ويشتبه أنه تم التلاعب بالبطاقات الصفراء خلال المباريات التي أقيمت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر الماضيين، بينما أعلنت الشرطة أن محاولات فاشلة للتلاعب جرت أيضاً خلال الشهرين الأخيرين.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاماً، الجمعة، ووُجهت إليه تهمتان بالتورط في سلوك يفسد نتيجة المراهنات لإحدى المسابقات، وتسهيل السلوك الذي يفسد نتيجة الرهان بها، والمشاركة في جماعة إجرامية.

كما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً وآخر يبلغ 32 عاماً. ووُجهت إليهما تهمة الانخراط في سلوك يفسد نتائج الرهان على البطولة، والمشاركة في جماعة إجرامية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   