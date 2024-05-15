رئيس الدوري الإسباني يؤكد: مبابي مدريدي وهذه مدة العقد

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أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس لصحيفة أرجنتينية، الثلاثاء، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

والجمعة أعلن قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان رسميا رحيله عن نادي العاصمة والدوري الفرنسي بعد انتهاء الموسم الجاري، من دون الكشف عن وجهته.

وقال تيباس في مقابلة نشرتها يومية "أولي" الأرجنتينية: "سيأتي العام المقبل إلى مدريد. الموسم المقبل، نعم، نعم".

وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والمهاجم الفتاك البالغ 25 عاما توصلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن حسنا، هناك (البرازيلي) فينيسيوس و(الإنجليزي) بيلينيغهام، سيكون لمدريد تشكيلة قوية".

وبعد ضمانه استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه برشلونة للمرة الـ36 في تاريخه، يخوض ريال نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في لندن، باحثا عن تعزيز رقمه القياسي الحالي (14 لقبا).