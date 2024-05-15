ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا بخماسية أمام ألافيس

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احتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 5-صفر على ضيفه ألافيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة اليوم الثلاثاء.

ومنح جود بلينجهام التقدم لريال مدريد بعد عشر دقائق من اللعب قبل أن يضيف فينيسوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 27 ويسجل فيدريكو بالبيردي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجعل فينسيوس النتيجة 4-صفر في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من بلينجهام قبل أن يختتم البديل أردا جولر أهداف فريقه في الدقيقة 81.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال يوم الأحد ثم يستضيف ريال بيتيس يوم 25 مايو قبل مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.

ولدى ريال مدريد 93 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 42 نقطة في المركز 11.