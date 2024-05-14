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"رونالدو كان على حق".. تصريحات الدون تعود مع أزمة المياه

14
MAY
2024
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عادت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "النارية" للواجهة، بعد مشاهد الأضرار الكبيرة التي حلت بإستاد مانشستر يونايتد بسبب الأمطار.
 
في نهاية 2022، قدم رونالدو مقابلة "نارية" مع الصحفي بيرس مورغان، انتقد فيها أمور عديدة بمانشستر يونايتد، من ضمنها المرافق "المهترئة والقديمة" للنادي.
 
وقال رونالدو في المقابلة الشهيرة: "لم يتغير أي شيء منذ رحيلي عن الفريق قبل 13 عاما".
 
وأضاف: "حمامات السباحة، والجاكوزي، وحتى صالات التمرين، وبعض التقنيات، لم يتغير منها شيء. حتى طهاة الطعام هم نفسهم".
 
وأعادت الجماهير اقتباس تصريحات رونالدو النارية، مع مشاهد المطر الذي نخر في سقف استاد أولد ترافورد مساء الأحد.
 
وانهمرت الأمطار بشكل كثيف خلال مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الأحد، وأدت لانهيار أجزاء من سقف الملعب، كما تسربت لمرافق الملعب، بشكل بدائي.
 
وأثارت اللقطات الانتقادات لمرافق النادي القديمة، واستذكر البعض تصريحات "الدون"، ملوحين بعبارة "رونالدو كان على حق". 
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