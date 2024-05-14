living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يستعيد وصافة "الليغا" بفوزه على ريال سوسيداد بثنائية

14
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2-0 الإثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
ويدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى مهاجميه لامين جمال والبرازيلي رافينيا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 40 و90+3 من ركلة جزاء تواليا.
 
واستفاد برشلونة من تعثر جاره الكاتالوني جيرونا، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.
 
وكان برشلونة تخلى عن المركز الثاني لصالح جيرونا عندما خسر أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.
 
ورفع برشلونة رصيده الى 76 نقطة معززا حظوظه في خوض الكأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.
 
ويحل برشلونة ضيفا على ألميريا أول الهابطين الى الدرجة الثانية الخميس، ويستضيف رايو فايكانو السادس عشر الاحد المقبل، قبل أن ينهي الموسم في ضيافة إشبيلية الثاني عشر.
 
وفي المقابل، يلعب جيرونا مع ضيفه فياريال التاسع الثلاثاء، ويحل ضيفا على فالنسيا الثامن، قبل أن يختم الموسم باستضافة غرناطة ثاني الهابطين.
 
وتمثل الهزيمة انتكاسة لطموحات ريال سوسيداد في خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.
 
وتجمد رصيد ريال سوسيداد صاحب المركز السابع المؤهل إلى مسابقة "كونفرنس ليغ"، عند 54 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.
 
وكان برشلونة الطرف الأفضل في المباراة لكنه انتظر الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الواعد جمال (16 عاما) عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان سددها زاحفة من خارج المنطقة على يمين الحارس أليكس ريميرو.
 
وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع إثر لمسة يد على المدافع الفارو أودريوسولا فانبرى لها رافينيا مسجلا الهدف الثاني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   