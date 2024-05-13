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أنشيلوتي أثناء احتفالات ريال مدريد باللقب: الآن سنغني أجمل نشيد في العالم!

13
MAY
2024
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احتفل لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مع مشجعيهم في العاصمة مدريد، بالفوز بلقب بطل الدوري "لا ليغا" للمرة الـ36 في تاريخه.
 
ورفض نادي ريال مدريد الاحتفال بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم (2023-2024)، عقب فوزه على مضيفه غرناطة (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري، والتي تأكد قبلها الفوز باللقب.
 
وجرت العادة في إسبانيا على رفع كأس البطولة في المباراة التالية، لتأكيد الفوز بها، ولكن نظرا لأن ريال مدريد رأى أنه سيكون من غير المناسب الاحتفال بالبطولة، أمام جماهير غرناطة، التي تعني الهزيمة بالنسبة لها هبوط فريقها من البطولة، قرر تأجيل احتفالاته، وحتى تكون أيضا في ملعبه ووسط جماهيره المحتشدة.
 
واتفق ريال مدريد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على تأجيل منحه درع البطولة، حتى يوم 14 مايو، موعد مباراته على أرضه ووسط جمهوره في ملعب "سانتياغو برنابيو" أمام ألافيس، وذلك بدلا من الاحتفال في غرناطة على بعد 431 كيلومترا من مدريد.
 
وتم تسليم ريال مدريد كأس البطولة اليوم الأحد، خلف أبواب مغلقة دون حضور المشجعين، ثم ظهر لاعبو ريال مدريد في حافلة مكشوفة، وسط ترحيب الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة مدريد.
 
وبدأت الاحتفالات بتسليم كأس أبطال الدوري، حيث قام ر رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، بدرو روتشا، بتسليمها لقائد الفريق ناتشو فرنانديز، بحضور رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.
 
وتوجه ناتشو إلى مكان كان ينتظره فيه باقي اللاعبين لالتقاط صورة، في وجود لافتة كبيرة تحمل كلمة "أبطال" وسط عاصفة من التصفيق.
 
 
وانضم فلورنتينو بيريز والرئيس الفخري خوسيه مارتينيز "بيري" لاحقا وكذلك رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
 
وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو ريال مدريد يغنون مع مدربهم الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي قال: "دعونا نغني النشيد الأجمل في العالم.." .
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
روسيا اليوم
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