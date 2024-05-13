تولوز يفسد وداعية مبابي.. ويهزم سان جرمان في ملعبه

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أفسد تولوز احتفالات باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي على ملعب "حديقة الأمراء"، حين أسقطه 3-1 الأحد في المرحلة 33.

ويغادر مبابي ناديه بعد سبعة أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون في ريال مدريد الإسباني.

وتلقى سان جرمان خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، فتوقف رصيده عند 70 نقطة، فيما دخل تولوز قائمة العشرة الأوائل بفوزه الحادي عشر، رافعا فيه رصيده إلى 43 نقطة.

وقبل المباراة، رفع جمهور باريس لافتة كتب عليها "طفلٌ من ضواحي باريس، أصبحت أسطورة باريس سان جرمان"، بعد لافتة أولى رُفعت لشكر الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي ينتهي عقده هذا الصيف أيضا.

وتوّجه مبابي إلى الجمهور لحظة رفع اللافتة وحيّاهم والتقط صورا له والمشجعين من خلفه بعدما رفعوا لافتة أكبر لصورته.

وبدأ مبابي الاحتفالات بعدما افتتح التسجيل عقب انفراده بالحارس، بعد تمريرة طويلة من الحارس الإسباني أرناو تيناس، بهدف أكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحته (8).

ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 27 هدفا 29 مباراة ضمن الدوري هذا الموسم، والـ256 في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في مباراته الـ306.

وأفسد الهولندي ثيس دالينخا الاحتفالات بهدف التعادل إثر تمريرة من المالي موسى ديارا (13).

وكاد لوغان كوستا من الرأس الأخضر يُهدي سان جرمان التقدم مجددا بالخطأ حين أبعد تسديدة الإسباني كارلوس سولر (49).

وأهدر الإسباني ماركو أسينسيو فرصة الثاني برأسية مرّت إلى جانب القائم الأيمن (56).

وحاول مبابي إضافة الثنائية بتسديدة من لمسة واحدة داخل المنطقة إلى جانب القائم الأيسر (58).

وكاد البرتغالي دانيلو بيريرا يفعلها بكعب القدم لكن تسديدته جانبت القائم الأيسر أيضا (66).

وفاجأ تولوز مستضيفه بهدفٍ ثانٍ رائعٍ من يان غبوهو الذي أرسل كرة من على مشارف المنطقة إلى يسار الحارس تيناس (69).

وحسم تولوز الأمور بالثالث عبر الكاميروني فرانك ماغري (90+5).