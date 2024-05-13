living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تولوز يفسد وداعية مبابي.. ويهزم سان جرمان في ملعبه

13
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفسد تولوز احتفالات باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي على ملعب "حديقة الأمراء"، حين أسقطه 3-1 الأحد في المرحلة 33.
 
ويغادر مبابي ناديه بعد سبعة أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون في ريال مدريد الإسباني.
 
 
وتلقى سان جرمان خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، فتوقف رصيده عند 70 نقطة، فيما دخل تولوز قائمة العشرة الأوائل بفوزه الحادي عشر، رافعا فيه رصيده إلى 43 نقطة.
 
وقبل المباراة، رفع جمهور باريس لافتة كتب عليها "طفلٌ من ضواحي باريس، أصبحت أسطورة باريس سان جرمان"، بعد لافتة أولى رُفعت لشكر الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي ينتهي عقده هذا الصيف أيضا.
 
وتوّجه مبابي إلى الجمهور لحظة رفع اللافتة وحيّاهم والتقط صورا له والمشجعين من خلفه بعدما رفعوا لافتة أكبر لصورته.
 
وبدأ مبابي الاحتفالات بعدما افتتح التسجيل عقب انفراده بالحارس، بعد تمريرة طويلة من الحارس الإسباني أرناو تيناس، بهدف أكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحته (8).
 
ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 27 هدفا 29 مباراة ضمن الدوري هذا الموسم، والـ256 في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في مباراته الـ306.
 
وأفسد الهولندي ثيس دالينخا الاحتفالات بهدف التعادل إثر تمريرة من المالي موسى ديارا (13).
 
وكاد لوغان كوستا من الرأس الأخضر يُهدي سان جرمان التقدم مجددا بالخطأ حين أبعد تسديدة الإسباني كارلوس سولر (49).
 
وأهدر الإسباني ماركو أسينسيو فرصة الثاني برأسية مرّت إلى جانب القائم الأيمن (56).
 
وحاول مبابي إضافة الثنائية بتسديدة من لمسة واحدة داخل المنطقة إلى جانب القائم الأيسر (58).
 
وكاد البرتغالي دانيلو بيريرا يفعلها بكعب القدم لكن تسديدته جانبت القائم الأيسر أيضا (66).
 
وفاجأ تولوز مستضيفه بهدفٍ ثانٍ رائعٍ من يان غبوهو الذي أرسل كرة من على مشارف المنطقة إلى يسار الحارس تيناس (69).
 
وحسم تولوز الأمور بالثالث عبر الكاميروني فرانك ماغري (90+5).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   