وكان من المتوقع أن يستبعد نيمار، الذي يلعب في صفوف نادي الهلال السعودي ويتعافى من تمزق الرباط الصليبي الأمامي، من البطولة التي تنظم في الولايات المتحدة في شهري يونيو، ويوليو.

وسجل إندريك (17 عاما)، والذي سينضم قريبا لريال مدريد، للبرازيل في الفوز على إنجلترا 1-0 في ملعب ويمبلي، وفي التعادل أمام إسبانيا 2-2 في ملعب سانتيافو برنابيو في مارس الماضي، وهما المباراتان الوحيدتان للمنتخب الوطني منذ تولى دوريفال جونيور مهمة التدرب في يناير.

كما استبعد المهاجم ريتشارليسون ولاعب الوسط كاسيميرو، اللذان شاركا أساسيين مع البرازيل في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، من القائمة.

وقبل البطولة يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي بطولة كوبا أميركا، ستلعب البرازيل في المجموعة الرابعة مع كوستاريكا وكولومبيا وباراغواي.

تشكيلة البرازيل:

حراسة المرمى: بينتو (أتليتيكو بارانينسي) - إيدرسون (مانشسترسيتي) - أليسون بيكر (ليفربول).

مدافعون: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) – غيليرمي أرانا (أتليتيكو مينيرو) - وينديل (بورتو) بيرالدو وماركينيوس (باريس سان جرمان) - إيدر ميليتاو (ريال مدريد) – غابرييل (أرسنال).

خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام) - جواو غوميز (ولفرهامبتون)- برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد) - دوغلاس لويز (أستون فيلا) -لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد).

المهاجمون: إندريك (بالميراس) - إيفانيلسون (بورتو) – رودريغو وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - غابرييل مارتينيلي (أرسنال) -رافينيا (برشلونة) - سافينيو (جيرونا).