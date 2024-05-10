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وزير الشباب والرياضة يكشف موعد عودة صلاح إلى منتخب مصر

10
MAY
2024
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كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن موعد عودة مواطنه النجم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب "الفراعنة".
 
وقال أشرف صبحي، في حوار مع إذاعة "ON SPORT FM" المصرية: "أتواصل مع صلاح، وسوف يتواجد في معسكر المنتخب الوطني المقبل إن شاء الله".
 
وتابع قائلا: "كل التحية والتقدير لنجم مصر (محمد صلاح)، مهما كانت العوائق يكون موجودا، نحن ندعم ونثق في مدرب المنتخب ومديره الإداري، لكن في تدخل من وزارة الشباب والرياضة ومني في هذا الموضوع (التحاق اللاعب بمنتخب بلاده)، وكل الأمور ماشية بشكل جيد".
 
ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب "الفراعنة" في أواخر مايو الجاري، على أن تبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي بين يومي 3 إلى 11 يونيو المقبل.
 
ويواجه منتخب مصر كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الشهر القادم، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026.
 
وكان محمد صلاح قد غاب عن معسكر منتخب بلاده في مارس الماضي، بناء على طلبه، إذ كان يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة، أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية.
روسيا اليوم
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