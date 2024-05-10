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وفقا للقانون.. كيف أخطأ فريق التحكيم في قمة مدريد مرتين؟

10
MAY
2024
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حسم ريال مدريد الإسباني الموقعة المثيرة بدوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الأربعاء، لكن المباراة لم تخل من حالة تحكيمية أصبحت نقطة النقاش الرئيسية بعد اللقاء.
 
وانتصر ريال مدريد بنتيجة 2-1 على بايرن ميونيخ، في سيناريو مثير، سجل فيه "الملكي" هدفين في الدقيقتين 88 و91.
 
ولكن مع اقتراب المباراة من نهايتها في الوقت المحتسب بدلا للضائع، وقعت الحادثة المثيرة للجدل.
 
الحالة المثيرة للجدل
 
بايرن ميونيخ سجل هدف التعادل في مرمى ريال مدريد، بعد تسديدة من المدافع الهولندي دي ليخت، لكن الحكم احتسبها حالة تسلل.
 
كيف أخطأ الحكم؟
 
فريق التحكيم أخطأ مرتين في الحالة، وهو ما وجه إليهم انتقادات حادة بعد المباراة.
 
الخطأ الأول: حكم الراية المساعد رفع رايته معلنا بالتسلل، بعد تمريرة طويلة من بايرن ميونيخ للمغربي نصير مزراوي.
 
الخطأ يكمن في أن القانون الحديث ينص على أن الحكم المساعد لا يرفع الراية في حالة التسلل "القريب"، حتى تنتهي الهجمة، منعا لخطأ تقديري منه يوقف اللعب دون وجه حق.
 
الخطأ الثاني: جاء الخطأ الثاني من حكم الساحة البولندي سيمون مارتشينياك، الذي صفر لإيقاف اللعب، معلنا عن تسلل، قبل انتهاء الهجمة، التي انتهت بهدف لبايرن ميونيخ.
 
بسبب صفارة الحكم قبل دخول الكرة المرمى، لم يستطع الحكم العودة لتقنية الفيديو ومعاينة الحالة، لأنه قرر إيقاف اللعب قبل دخول الهدف، مما يعني أن الهدف لن يحتسب بسبب إيقاف اللعب، وليس لأنه فعلا كان "حالة تسلل".
 
هل كان الهدف صحيحا؟
 
نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يقدم إعادة للقطة بتقنية الفيديو، فاضطر المحللين للجوء إلى تقنيات البث الخاصة بالقنوات.
 
عدد من القنوات أظهرت أن اللاعب الذي لمس الكرة، نصير مزراوي لم يكن متسللا، بفارق ضئيل جدا عن مدافع ريال مدريد، لكن من الصعب تأكيد اللقطة بسبب غياب إعادة تقنية الفيديو الرسمية.
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