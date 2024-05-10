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اعتذار الحكم "يزيد الطين بلة".. غضب عارم في ميونيخ

10
MAY
2024
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شعر بايرن ميونيخ بالغضب الشديد بعد قرار التسلل المتأخر ضده في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.
 
وسجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو ما كان يُعتقد أنه كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.
 
ومع ذلك، كان مساعد الحكم قد أشار بالفعل إلى وجود تسلل وأطلق الحكم صفارته قبل أن ينطلق دي ليخت للاحتفال بهدفه، ليفوز ريال مدريد بالمباراة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
 
اعتذار غير متوقع
 
ولكن المفارقة الغريبة كانت بكشف عدد من عناصر بايرن ميونيخ، توجيه حكم اللقاء، سيمون مارشينياك، الاعتذار لهم بعد اللقاء.
 
وقال توماس توخيل مدرب بايرن إن حكم اللقاء وجه الاعتذار له، ولكنه لم يقبل الاعتذار.
 
وقال توماس توخيل: "إنه أمر صعب للغاية. بالطبع نحن كرياضيين نقبل ذلك. لكنها مباراة في قبل النهائي، لا يتعلق الأمر بانتهاكين للقواعد. يجب على الجميع أن يقدموا أقصى ما لديهم. يجب أن يكون الحكام حاضرين أيضا. هذا ما نتوقعه. لذلك فإن الاعتذار لا يساعد حقا".
 
وقال المدافع ماتيس دي ليخت: "الحكم المساعد قال لي أنا آسف حقا لقد أخطأت، لا يمكنني فعل شيء الآن".
 
من جهته، قال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، إن الحكم مارشينياك "اعترف لنا بأنه أخطأ واعتذر".
 
وزادت تصريحات عناصر الفريق حول اعتذار الحكام "الطين بلة"، وزادت الجدل حول المباراة المثيرة.
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