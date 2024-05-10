جوائز "الأفضل" في الدوري الإنجليزي.. هؤلاء المرشحون

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كشف الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، عن المرشحين لجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب، لموسم 2023-2024 الذي يشارف على الانتهاء.

وشملت قائمة أفضل لاعب في "البريميرليغ" 8 لاعبين، من 6 أندية مختلفة، هم:

النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي).

الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي).

النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال).

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال).

الهولندي فيرجل فان دايك (ليفربول).

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي).

الإنجليزي أولي واتكنز (أستون فيلا).

السويدي ألكساندر إيزاك (نيوكاسل).

ويتوقع الخبراء أن تنحصر الجائزة بين نجم تشلسي المتألق بالمر، و"طفرة" مانشستر سيتي فودن، وبدرجة أقل رايس في حال حقق أرسنال لقب الدوري.

جائزة أفضل مدرب

كما شملت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب 5 أسماء، هيمن عليها الإسبان:

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي).

الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال).

الإسباني أوناي إيميري (أستون فيلا).

الإسباني أندوني إيراولا (بورنموث).

الألماني يورغن كلوب (ليفربول).

جائزة أفضل لاعب شاب

ضمت قائمة أفضل لاعب شاب 8 لاعبين، هم:

النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي).

الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي).

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي).

السويدي ألكساندر إيزاك (نيوكاسل).

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال).

الإنجليزي كوبي ماينو (مانشستر يونايتد).

الفرنسي وليام صليبا (أرسنال).

الإيطالي ديستني أودوغي (توتنهام).

وسيعلن عن الفائزين يوم 18 مايو المقبل.