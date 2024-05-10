المنتخبات المتأهلة لأولمبياد باريس.. تجنب العرب لإسرائيل

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اكتمل عقد المنتخبات التي ستشارك في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بتأهل المنتخب الأخير، غينيا، بانتصاره في مباراة الملحق أمام إندونيسيا.

وستشارك 3 منتخبات عربية في الأولمبياد، وهي مصر والمغرب والعراق، حيث ستنطلق المنافسات في 24 يوليو المقبل.

وتجنبت المنتخبات العربية "مأزق" اللعب في مجموعة تضم إسرائيل، التي تأهلت للبطولة، ووقعت في مجموعة بعيدة عن منتخبات العرب.

هنا المجموعات الكاملة لأولمبياد باريس 2024:

المجموعة الأولى: فرنسا – أميركا – غينيا – نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين – المغرب – أوكرانيا – العراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا – أوزبكستان – مصر – جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان – الباراغواي – إسرائيل – مالي.