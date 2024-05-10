للمرة الأولى في تاريخه.. أتالانتا يتأهل لنهائي "يوروبا ليغ"

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بلغ أتالانتا الإيطالي المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه مرسيليا الفرنسي 3-0 الخميس في إياب نصف النهائي.

وسجّل أهداف أتالانتا كل من النيجيري أديمولا لوكمان (30)، ماتيو روجيري (52) والبديل المالي البلال توريه (90+5).

وسيلعب الفريق الإيطالي الذي تعادل مع نظيره الفرنسي 1-1 ذهابا، في نهائي أوروبي للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1907.

وسيكون نهائي البطولة بين أتالانتا وباير ليفركوزن الألماني، يوم 22 مايو، على ملعب "سان ماميس" في إسبانيا.

وبلغ باير ليفركوزن المباراة النهائية للمسابقة بتعادله أمام ضيفه روما الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 2-2 الخميس على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن في إياب نصف النهائي.