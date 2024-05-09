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أنشيلوتي يعلّق على هدف ناتشو الملغى في مباراة البايرن

9
MAY
2024
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أصرّ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن بايرن ميونيخ ليس له الحق في "الشعور بالظلم بسبب هدفه الملغى" في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المثير يوم الأربعاء، والذي انتهى بفوز النادي الملكي.
 
وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الإسباني.
 
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونيخ قبل أسبوع قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.
 
وتأخر ريال بهدف سجله ألفونسو ديفيز لاعب كندا في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مكللا هجمة مرتدة بعدما أهدر الفريق الإسباني عددا من الفرص الخطيرة.
 
لكن خوسيلو أدرك التعادل قبل دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي من مسافة قريبة مستغلا خطأ من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الذي تألق في الدفاع عن مرماه قبل هذا الهدف.
 
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل اللاعب الإسباني هدف الفوز من مسافة قريبة، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
 
وكاد البايرن أن يصل بالمباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل ماتياس دي ليخت الكرة في الشباك في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.
 
وأعرب دي ليخت والمدرب توماس توخيل عن غضبهما من القرار بعد المباراة لكن أنشيلوتي قال إن فريقه أيضا كان عرضة أيضا لما يمكن أن يكون خطأ تحكيميا.
 
حديث أنشيلوتي عن التحكيم يعود إلى اعتقاد ريال مدريد أنه أدرك التعادل بعد دقائق من هدف ديفيز، عندما حول ناتشو تسديدة فيديريكو فالفيردي إلى الشباك.
 
وسقط جوشوا كيميش على الفور مدعيا أن ناتشو دفعه أثناء بناء الهجمة، وهرع لاعبو البايرن إلى الحكم مطالبين بوجود خطأ، ووافق حكم الفيديو المساعد على ذلك.
 
وبعد المباراة قال أنشيلوتي: "اشتكى بايرن من التسلل؟ حسنا، نحن نشكو من إلغاء هدف ناتشو لأن كيميتش سقط".
 
وأضاف: "إذا اشتكوا من ذلك فيمكننا أن نشكو من هدفنا الذي تم إلغاؤه. كلا اللاعبين كانا يدفعان بعضهما البعض وناتشو هو من حصل على عقوبة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتأهل ريال مدريد لنهائي أبطال أوروبا للمرة السادسة في عشر سنوات على أمل تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة 15 في تاريخه عندما يواجه بروسيا دورتموند الألماني والذي تفوق 2-صفر على باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مجموع لقائي الذهاب والإياب بمواجهة قبل النهائي الأخرى.
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