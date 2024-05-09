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توخيل يكشف سر "المشروب السحري" لهداف أوروبا هاري كين

9
MAY
2024
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في تصريح طريف يسبق قمة مشحونة ترتفع فيها الضغوطات، كشف المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل عن "السر" وراء تألق مهاجمه الإنجليزي هاري كين.
 
وقبل موقعة ريال مدريد الإسباني مع بايرن في "سانتياغو بيرنابيو"، مساء الأربعاء، سئل توخيل حول هداف ألمانيا وأوروبا الذي يخوض أول موسم له مع الفريق البافاري هاري كين.
 
وجاء السؤال من أحد الصحفيين: "بعد تدريبك كين لموسم كامل تقريبا، هل هناك ما فاجأك بشأن الهداف الإنجليزي؟".
 
وفاجأ توخيل الحضور قائلا: "نعم، إنه يشرب الكثير من الكابتشينو".
 
وقال المدرب الألماني إنه "كلما توجه للمطبخ في النادي، يشاهد كين واقفا بجانب جهاز صنع القهوة، وهو يحضر قهوة الكابتشينو لتناولها".
 
وأضاف ضاحكا: "الكمية التي يتناولها هاري كين لمشروب الكابتشينو لا تصدق. إنه أمر مدهش حقا".
 
واستكمل: "صحته ممتازة وهو ولديه رشاقة عالية، لهذا بدأت بتناول الكابتشينو مثله".
 
ويلعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بالتعادل 2-2.
 
يذكر أن كين هداف أوروبا برصيد 36 هدفا في الدوري، وهو الرقم الأعلى في جميع دوريات القارة الكبرى.
 
كما يتصدر نجم منتخب إنجلترا هذا الموسم قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 أهداف.
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