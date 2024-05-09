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توخيل وأنشيلوتي يعلقان على "الهدف الجدلي".. ماذا قالا؟

9
MAY
2024
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أبدى المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل، غضبا شديدا عند حديثه عن أداء الحكم في المباراة التي جمعت فريقه بريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
وانتهى اللقاء لصالح النادي الملكي بهدفين مقابل واحد، وكاد بايرن أن يصل بالمباراة إلى الوقت الإضافي حيث سجل ماتياس دي ليخت في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.
 
وعقب نهاية المواجهة التي جرت في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، تحدث توخيل بانفعال شديد عن التحكيم، حيث قال: "أعتقد أن ما حدث يتعارض مع أي قاعدة من قواعد كرة القدم الحديثة. كان قرارا سيئا للغاية".
 
وكان حكم اللقاء أوقف اللعبة قبل أن يسدد دي ليخت في المرمى، مما دفع لاعبي ريال مدريد إلى التراخي، لكن مع إعادة اللعبة تبين أن لاعب بايرن ميونيخ لم يكن متسللا.
 
وأضاف المدرب الألماني: "كان هناك قرار كارثي من مساعد الحكم والحكم. بدا الأمر وكأنه خيانة في النهاية.. امتلاك الجرأة لرفع العلم في هذا الموقف خطأ كبير جدا، والاعتذارات لا تستحق العناء".
 
وتابع: "حين يقدم الجميع أقصى ما لديهم ويعانون ويلعبون من دون ارتكاب أخطاء، يجب على الحكم أن يكون في نفس المستوى أيضا".
 
وفي المقابل، قال المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي: "اشتكى بايرن من التسلل؟ حسنا، نحن نشكو من إلغاء هدف ناتشو لأن كيميتش سقط".
 
وأضاف المدرب الإيطالي: "إذا اشتكوا من ذلك فيمكننا أن نشكو من هدفنا الذي ألغي. كلا اللاعبين كانا يدفعان بعضهما البعض وناتشو هو من حصل على عقوبة".
 
وكان أنشيلوتي يتحدث عن هدف ملغى لفريقه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بهدف نظيف.
 
ويلتقي ريال مدريد منافسا ألمانيا آخر في نهائي البطولة المقرر يوم 1 يونيو المقبل، هو بوروسيا دورتموند، الذي تخطى باريس سان جرمان الفرنسي في نصف النهائي الآخر.
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