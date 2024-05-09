ريال مدريد يهزم بايرن ميونخ "في الوقت القاتل".. ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا

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فاز نادي ريال مدريد الإسباني على منافسه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدفا فريق "الميرنغي" عن طريق خوسيلو في الدقيقتين 88 و90+ من زمن المباراة، فيما أحرز ألفونسو ديفيز هدف فريق "البافاري" الوحيد عند الدقيقة 68.

وتأهل نادي ريال مدريد إلى المباراة النهائية من مسابقة "تشامبيونزليغ" هذا الموسم 2024/2023، بعد تفوقه على نادي بايرن ميونخ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/4.

وضرب فريق "الميرنغي" موعدا مع نظيره بوروسيا دورتموند في المشهد الختامي من المسابقة الأوروبية، إذ كان النادي الألماني قد تجاوز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.