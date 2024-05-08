فيديو يرصد غضب مبابي ومغادرته بعد "سؤال مستفز" عن ريال مدريد

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قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي الانسحاب بغضب من مقابلة تلفزيونية بسبب "سؤال"، وذلك بعد خروج فريقه باريس سان جرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الفرنسي ونجمه مبابي بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بعد الهزيمة صفر-1 أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وصفر-2 في مجموع اللقاءين.

ولم ينجح النجم الفرنسي في فرض نفسه خلال المواجهتين أمام بوروسيا دورتموند، وظهر بشكل مخيب لآمال جماهير باريس التي أملت بالوصول لنهائي البطولة، بالموسم الأخير لمبابي في العاصمة الفرنسية.

سؤال مستفز

وبعد اللقاء، وخلال مواجهته للصحافة تلقى مبابي سؤالا من صحفي حول ما إذا سيشجع ريال مدريد الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الأربعاء، في قمة نصف النهائي الثانية.

وجاء السؤال بسبب "الاحتمالية المرتفعة" لانتقال مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وبعد سماعه السؤال نظر مبابي للصحفي بشكل غاضب، ثم مشى بعيدا عن الصحفيين رافضا الإجابة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جرمان بعد أسابيع، وسط ترجيحات قوية بشأن انتقاله إلى "سانتياغو بيرنابيو".