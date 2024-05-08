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مدرب ريال مدريد يطلق تصريحات صادمة لمشجعيه قبل "موقعة" بايرن ميونخ

8
MAY
2024
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صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه ليس متفائلا بعبور عقبة ضيفه بايرن ميونخ غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن فريقه متحمس بشدة للمباراة.
 
وأسفرت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومضيفه بايرن ميونخ، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، عن بالتعادل (2-2)، ليتأجل الحسم غدا الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.
 
وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة الفاصلة: "علينا أن نحاول بذل قصارى جهدنا، ونحن متحمسون للغاية، لأنها فرصة عظيمة للتأهل إلى النهائي.. ستكون الصعوبات كثيرة، لكن لدينا دافع كبير لتقديم أداء جيد".
 
وأضاف: "ريال مدريد وبايرن ميونخ ناديان متشابهان.. لديهما تاريخ عظيم، ونجاح كبير في دوري أبطال أوروبا، ونحترم بعضنا.. وقد لعبوا بشكل أفضل منا في لقاء الذهاب".
 
وتابع المدرب الإيطالي المخضرم (64 عاما): "لسنا متفائلين، لكن لدينا حماس كبير، ونعرف جيدا الصعوبات التي تنتظرنا".
 
وعن حراسة المرمى، قال: "لونين سيلعب، وخطتنا واحدة مع العائدين من الإصابة، فكورتوا بخير، لكنه يحتاج وقتا للوصول إلى أفضل مستوياته، ولعب مباراة مثالية".
 
وكشف أنشيلوتي عن أنه: "في مباراة الذهاب، كان بإمكاننا أن نفعل الكثير في الدفاع.. لكن علينا أن نسيطر غدا ونلعب بكثافة".
 
وواصل مدرب الفريق الملكي: "أنا واثق، لأنني أدرب ريال مدريد، بسبب هذا الفريق والجماهير، ونعتقد أننا الطرف الجيد، وتوخيل أيضا سيعتقد أنه ولاعبيه الطرف الجيد.. واليوم علينا أن نستمتع، وغدا سنشعر بالقلق".
 
وبخصوص رحيله عن بايرن ميونخ، قال الإيطالي: "إنها قصة قديمة، وحين لا تجد دعما من النادي، فالأفضل الانفصال.. ولدي علاقة رائعة مع أولي هونيس ورومينيغه".
 
وأشار كارلو أنشيلوتي إلى أن: "بايرن ميونخ يشبه ريال مدريد، فهم لديهم لاعبون أصحاب خبرة، ويعرفون شخصية الفريق جيدا، وقد تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية".
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