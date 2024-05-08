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بعد اختفائها الغامض لسنوات..عرض كرة مارادونا الذهبية في مزاد

8
MAY
2024
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عادت جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها دييغو مارادونا في كأس العالم 1986 إلى الظهور من جديد، حيث قالت دار أغوت الثلاثاء إن الجائزة، التي كانت مفقودة منذ عقود، سيتم بيعها بالمزاد العلني في باريس الشهر المقبل.
 
وحصل مارادونا، الذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاما، على الجائزة بعدما تألق في البطولة، حيث قاد الأرجنتين في فوزها 3-2 على ألمانيا الغربية في النهائي في مكسيكو سيتي.
 
وقبل ذلك، سجل هدف "يد الله" المثير للجدل و"هدف القرن" في الفوز 2-1 على إنجلترا في الدور ربع النهائي.
 
 
وقالت دار المزادات إنها تتوقع أن تجلب الجائزة ملايين الدولارات بسبب تفردها.
 
• نال مارادونا الجائزة - الممنوحة لأفضل لاعب في البطولة - في حفل أقيم في ملهى ليدو في شارع الشانزليزيه عام 1986.
 
• اختفت الجائزة بعد ذلك، ما أدى إلى ظهور الشائعات.
 
• يقول البعض إنها ضاعت أثناء لعبة بوكر لمارادونا، أو تم بيعها لسداد ديونه، حسبما أفادت دار أغوت.
 
• آخرون يقولون إن مارادونا وضعها في خزانة بأحد البنوك في نابولي، وسرقها رجال عصابات محليون عام 1989، عندما كان يلعب في الدوري الإيطالي.
 
• وفقا للقصة التي رواها أحد أعضاء المافيا التائبين، تم بعد سرقة الجائزة صهر الكأس إلى قطع ذهبية.
 
• أوضحت دار أغوت في كتالوغ المزاد: "إنها نظرية بعيدة المنال، نظرا لأنها كانت مصنوعة من سبيكة من الذهب والنحاس".
 
• دار المزادات أضافت أن الكأس عادت للظهور مرة أخرى في عام 2016 من بين قطع أخرى تم الحصول عليها من مقتنيات خاصة في مزاد في باريس.
 
• تم التحقق منها بدقة والتأكد من أنها جائزة كرة أديداس الذهبية لدييغو مارادونا، وفق دار المزادات.
 
• هدف "يد الله" هو الهدف الذي أحرزه اللاعب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في شباك المنتخب الإنجليزي يوم 22 يونيو 1986 ولكن ليس ككل الأهداف لأن مارادونا سجله بيده اليسرى وقام الحكم الدولي التونسي علي بن ناصر باحتسابه.
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