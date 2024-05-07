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فرنسا تسير على خطى اليابان.. أسرة "مضادة للجنس" تصل إلى باريس استعدادا للأولمبياد!

7
MAY
2024
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وصلت الأسرة المصنوعة من الورق المقوى "المضادة للجنس"، إلى القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في شهر يوليو القادم.
 
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تلك الأسرة تهدف إلى تعزيز راحة الرياضيين، كما حدث في أولمبياد طوكيو 2020.
 
ويتكون هيكل السرير من الورق المقوى، وكذلك الوسائد التي تتكون من ثلاث طبقات، لكل منها سطح مختلف من أكثر الصلابة إلى الأقل.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه لمعرفة المزيج المثالي لكل لاعب، سيتم إنشاء تطبيق خاص للاعبين، من خلالهم سيتم إدخال الوزن والطول، لاختيار الطبقة المثالية بالنسبة لكل شخص.
 
واعتمدت اليابان في أولمبياد طوكيو، هذا النظام لتوفير نظام مثالي لراحة الرياضيين أثناء هذا الحدث العالمي.
روسيا اليوم
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