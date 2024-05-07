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أهدى أول كأس عالم لبلاده.. وفاة مدرب الأرجنتين السابق مينوتي

7
MAY
2024
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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وفاة مدرب التانغو السابق سيزار لويس مينوتي، بطل مونديال 1978 أمس الأحد.
 
وقال الاتحاد المحلي لكرة القدم، الأحد، في منشور على موقع "أكس" إن سيزار مينوتي، مدرب المنتخب الأرجنتيني السابق الذي قاد بلاده عام 1978 الى لقبها العالمي الأول، توفي عن 85 عاماً.
 
وفي منشوره على إكس، قال اتحاد كرة القدم إنه "يؤسف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يعلن بحزن عميق وفاة لويس سيزار مينوتي، مدير المنتخبات الوطنية والمدرب السابق الفائز بلقب كأس العالم".
 
وقاد مينوتي المنتخب الأرجنتيني بين 1974 و1983 وكان مهندس الانتصار باللقب المونديالي الأول عام 1978 على حساب هولندا حين كان في التاسعة والثلاثين من عمره، قبل أن يضيف منتخب التانغو لقبين آخرين عامي 1986 و2022 بفضل الأسطورتين الراحل دييغو مارادونا وليونيل ميسي توالياً، وفقا لفرانس برس.
 
وتولى مينوتي، الذي كان مدخنا شرها، تدريب 11 نادياً خلال مسيرة امتدت طيلة 37 عاماً، بعضها أكثر من مرة، ومنتخبين وطنيين هما الأرجنتين والمكسيك (1991-1992).
 
لكن تبقى قيادته الأرجنتين إلى لقب مونديال 1978 على أرضها في وقت كانت البلاد تحت حكم المجلس العسكري القمعي، أبرز انجازاته على الإطلاق.
 
في المباراة النهائية، هزمت الأرجنتين هولندا 3-1 بعد التمديد حيث سجل ماريو كيمبس، أفضل لاعب في البطولة، هدفين في مرمى المنتخب البرتقالي الذي افتقد في النهائيات نجمه "الطائر" يوهان كرويف الذي رفض اللعب في المونديال الأرجنتيني.
 
قرر مينوتي في تلك النهائيات عدم استدعاء مارادونا الذي كان في السابعة عشرة من عمره، وذلك رغم أنه سجل بداياته بألوان بلاده قبلها بعام.
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