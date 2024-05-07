صلاح يعادل إنجاز روني بالدوري الإنجليزي

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بعدما ساهم في فوز فريق ليفربول على توتنهام 4-2 سجل الجناح المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز وعادل إنجاز واين روني الرائع.

وبحسب ما نشر في صحيفة "مترو" البريطانية، فقد عاد صلاح إلى أفضل حالاته بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة فضلا عن خلاف خط التماس الشهير مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

فبالإضافة إلى تسجيل الهدف الأول، ساعد "الملك المصري" زميله إليوت في تسجيل هدفه الرائع، ليصل رصيد صلاح هذا الموسم إلى 18 هدفًا إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وبذلك أصبح أول لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف ويساعد في أكثر من 10 في 3 مواسم متتالية.

وأضاف الموقع أن صلاح أصبح أيضا ثاني لاعب بعد نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، يسجل 10 أهداف على الأقل ويصنع 10 أهداف على الأقل في 5 مواسم منفصلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب الآخر الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز هو روني الذي فعل ذلك خلال سنوات مجده في مانشستر يونايتد.

هذا ومن غير المرجح أن يحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، بالنظر إلى أن إرلينغ هالاند يتصدر حاليًا هذا السباق برصيد 25 هدفًا.

لكن لا يزال بإمكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إنهاء الموسم كأفضل ممرر في الدوري، ويتنافس مع نجم برايتون باسكال جروس، وثنائي نيوكاسل أنتوني جوردون وكيران تريبيير، ولاعب أستون فيلا أولي واتكينز.