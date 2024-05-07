رالي تبوك: الإعلان عن لائحة المشاركات الكثيفة في الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن لائحة المشاركين في رالي تبوك تويوتا- 2024، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات، والتي تقام خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع (8-11 ايار).

وجذب الحدث الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، 35مشاركة ضمن فئة السيارات، 18 ضمن فئة الدراجات النارية و8 كوادز. ستخوض جميعها مراحل الرالي بدءاً من الاستعراضية حتى المرحلتين الخاصتين على مسارات تنافسية تقارب 419 كيلومتراً ومسافة إجمالية تبلغ 807 كيلومتراً تمّ تنظيمها من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأحرز السعودي يزيد الراجحي مع ملاحه تيمو غوتشالك فوزاً حماسياً خلال الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا في حائل، بينما تتواجد معهما دانية عقيل وملاحها ستيفان دوبليه في مقدمة ركب المشاركين مع سيارتي أوفردرايف ريسينغ تويوتا هايلوكس ضمن فئة "ألتمايت".

وسيواجهون 11 منافساً سعودياً في قسم "ألتمايتتي1" مع سيارات نيسان متنوعة يقودها سائقون متميزون في مقدمتهم عبدالعزيز اليعيش، فارس المشنا وخالد عبدالله الشمري.

أما قسم "تشالنجر" فيضمّ ستة منافسين في مقدمتهم صالح السيف مع مركبته "دارك هورسOT3" والتي أكمل على متنها بجوار ملاحه ناصر الكواري رالي حائل الدولي بالمركز الخامس العام مسجلاً كامل النقاط المتاحة في فئة "تشالنجر". وتتمثل المنافسة بوجود خمس مركبات كان-آم مافيريك تقود إحداها الألمانية أنيت كواندت إضافة للمشاركين السعوديين الأربعة: حمد الحربي، مها الحملي، حمزة باخشب وعبدالله الحيدان.

ويتصدر معاذ حريري قائمة المشاركين السعوديين في "سايد باي سايد" ليواجه الثنائي من فريق "الشقاوي ريسينغ": إسراء الدخيل وعبدالله الشقاوي، الزميل في دارك هورس، وليد الدخيل وسائقة آر-أكس سبورت، أورجوان عمار. حيث يقود هؤلاء الخمسة جميعهم مركبات كان-آم مافيريك "أكس.آر.أس توربو آرآرأس".

أما فئة الإنتاج التجاري لمركبات كروس-كانتري، فتضم مشاركات عديدة كذلك مع 11 فريقاً سيتنافسون فيما بينهم على الفوز. وفي مقدمتهم منيف الشمري، سفيان العُمر وماجد الثنيان الفائز في الجولة الأولى على متن سيارات نيسان باترول.

وكان محمد البلوشي دراج "أم.أكس رايد" دبي، قد تصدر الترتيب خلال الجولة الافتتاحية في حائل، حيث يتقدم الإماراتي قائمة 16 دراجاً تنافسياً على صهوات دراجات 450 سي سي، من بينهم خصمه الكويتي الأقرب إليه عبدالله الشطي والدراج المحلي عبدالحليم المغيرة، الذي أكمل رالي حائل ثالثاً.

وتتضمن القائمة كذلك دراجين من السعودية أمثال حمدان العلي، إيهاب الحكيم ومشعل الغنيم، ومن البحرين مع سلمان فرحان. بينما يقود فيليب هورلمان وحسن السليطي دراجتين بسعة أكبر من 450 سي سي.

ومجدداً ستكون منافسات فئة كوادز حاضرة، مع ثمانية دراجين في تبوك: فقد فاز هيثم التويجري خلال الجولة الافتتاحية في حائل وتصدر ركب المنافسين على متن ياماها رابتور أمام أقرب ثلاثة منافسين له في البطولة هاني النومسي، عبدالعزيز الشيبان وعبدالعزيز العطوي.

ويتجه التويجري، النومسي والشيبان إلى تبوك مباشرة بعد المشاركة في باها "تي تي ديهيسا إكستريمادورا" في باداخوس خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، والتي مثّلت الجولة الثانية من بطولة راليات الباها التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" حيث فاز الشيبان في إسبانيا أمام النومسي.

بينما يُكمل عبدالرحمن عبداللطيف، عبدالعزيز الشمري، أسامة عبدالكريم ومحمد النامي قائمة المشاركين في كوادز.

وافتتح الثلاثاءا مركز الصيانة بالقرب من فندق "غراند ميلينيوم في تبوك وسيتم إجراء فحوصات إدارية والفنية يوم الأربعاء، قبل المؤتمر الصحفي الذي يسبق الحدث في الساعة 7:00 مساءً.