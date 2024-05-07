النصيري يدخل تاريخ نادي إشبيلية الإسباني بهذا الإنجاز

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يواصل الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه مع نادي إشبيلية الإسباني، ويوقع على إنجاز تاريخي رفقة فريقه بدخوله قائمة أفضل هدافي النادي الأندلسي.

وقد تمكن النصيري من دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ نادي إشبيلية، وذلك بعد إحرازه هدفا في مرمى غرناطة في المباراة التي أقيمت الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وقد وقع يوسف النصيري على الهدف في الدقيقة 51 وهو الهدف 70 الذي يسجله بقميص نادي إشبيلية وهو الذي مكنه من دخول قائمة أفضل 10 هدافين لنادي.

واحتفاء بإنجاز النصيري كتب نادي إشبيلية على صفحته في منصة "إكس": "العرندس يصنع التاريخ.. يوسف النصيري يقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي الأندلسي"

كما تمكن النصيري من خلال هدفه في شباك نادي غرناطة من الارتقاء إلى المركز 9 ضمن هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم مناصفة مع الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

والتحق يوسف النصيري بنادي إشبيلية في عام 2020، بعد تألقه اللافت مع نادي ليغانيس ومع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2019.