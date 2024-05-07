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برباعية خالصة في مرماه .. يونايتد يحفظ "ماء وجهه" أمام بالاس

7
MAY
2024
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سجل مايكل أوليس ثنائية ليحقق كريستال بالاس الفوز على مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بانتصار ساحق 4-صفر على ملعب سيلهورست بارك مما يزيد الضغوط على المدرب إريك تن هاج.
 
واخترق بالاس خط ظهر يونايتد الذي شهد تغييرات بوجود كاسيميرو في قلب الدفاع بسهولة إذ هز جان-فيليب ماتيتا وتيريك ميتشل الشباك أيضا في هذا الفوز الكبير.
 
واستمر يونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة من 35 مباراة، متأخرا بنقطتين عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس مع تلاشي آماله في المنافسة على التأهل لمسابقة أوروبية الموسم المقبل.
 
بينما يحتل بالاس المركز 14 برصيد 43 نقطة من 36 مباراة.
 
وافتقد يونايتد عدة لاعبين بسبب الإصابة أبرزهم برونو فرنانديز، وهي المرة الأولى في مسيرته التي استمرت 230 مباراة في أولد ترافورد التي يغيب فيها عن مباراة بسبب الإصابة، لكن السهولة التي تجرع بها الهزيمة ستكون مصدر قلق كبير للجميع في النادي.
 
وقال لاعب الوسط كريستيان إريكسن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إنها خيبة أمل كبيرة. لقد مررنا بيوم سيء ولم نكن في حالتنا.
 
"هذا هو الأمر. لا يمكننا حقا تغيير الأمور المتعلقة بالإصابات. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا على أرض الملعب لتغيير ذلك".
 
وأضاف "حاولنا أن نفعل ما في وسعنا لكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. نتحمل اللوم كلاعبين".
 
وهذه هي المرة الأولى في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز التي يخسر فيها يونايتد 13 مباراة في موسم واحد وكان من الممكن أن يخرج بهزيمة أكبر.
 
وقال كريس ريتشاردز مدافع بالاس "أعتقد أنه كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف. هذا يظهر قدرتنا على مواجهة أي منافس في الدوري".
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