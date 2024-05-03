"5 يورو من كل مشجع".. اقتراح مثير للجدل بشأن برشلونة ووضعه المالي

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قدم صحفيان معروفان بانتمائهما لنادي برشلونة، وهما جوتا جوردي ولويس كاراسكو اقتراحا مثيرا للجدل بخصوص تحسين وضع النادي الكتالوني الاقتصادي.

وقال جوتا جوردي في تصريحات نشرها برنامج "إلشيرينغيتو": "إذا ساهم كل مشجع لبرشلونة بمبلغ 5 يورو، فسنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب نريده".

بينما أكد كاراسكو أن وكالته قدمت للنادي عرضا شبيها بالفعل، وتجري دراسته بين أروقة النادي الكتالوني.

هذا الاقتراح أثار موجة واسعة من التهكم أولها من جماهير برشلونة، حيث صب الكل جام غضبهم على أطروحات تنصل إدارة جوان لابورتا من مسؤوليتها مطالبين إياهم بتحمل أعبائهم الكاملة.

ويعاني برشلونة وضعا اقتصاديا ضاغطا سيفرض عليه حزمة من القرارات الصعبة بالتأكيد في الموسم القادم، ومن المتوقع أن يبيع عددا من أبرز نجومه ويقلص فاتورة الرواتب.