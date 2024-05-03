مفاجأة .. رانجنيك يرفض رسميا تدريب بايرن ميونيخ

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أعلن رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا الحالي رفضه بشكل رسمي تدريب بايرن ميونيخ الألماني.

ويبحث بايرن ميونيخ عن مدرب جديد للفريق بعد قرار توماس توخيل بالرحيل عقب انتهاء الموسم.

وأكد الاتحاد النمساوي لكرة القدم استمرار رانجنيك مدربا للفريق حتى نهاية عقده ورفضه الانتقال لتدريب بايرن ميونخ.

ونشر الاتحاد النمساوي بيانا على موقعه الرسمي أعلن فيه استمرار رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد السابق بعد نهاية أمم أوروبا المقبلة، القرار الذي وصفه المدرب الألماني بأنه من القلب وسعيد للغاية بسببه، مشددا بأن الأمر ليس رفضا لبايرن ولكن من أجل مصلحة فريقه الحالي.

وكان هدف بايرن ميونيخ الأول هو التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزين الألماني، ولكن المدرب الإسباني رفض وقرر الاستمرار مع بطل الدوري الألماني.

وذهب البايرن بعد ذلك لجوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا للعودة مجددا للفريق البافاري، ولكنه قام بتمديد عقده حتى عام 2026، والآن رانجنيك ينضم لقائمة المدربين الذين رفضوا تدريب الفريق الألماني، ليعود الحديث مجددا عن روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وأوناي إيمري من أستون فيلا.

يذكر أن رانجنيك عمل في وقت سابق مديرا فنيا بصفة مؤقتة لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إضافة أيضا لتدريبه فريق لايبزيغ الألماني.

ويتواجد منتخب النمسا في المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، رفقة منتخبات هولندا، فرنسا، بولندا.