living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة .. رانجنيك يرفض رسميا تدريب بايرن ميونيخ

3
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا الحالي رفضه بشكل رسمي تدريب بايرن ميونيخ الألماني.
 
ويبحث بايرن ميونيخ عن مدرب جديد للفريق بعد قرار توماس توخيل بالرحيل عقب انتهاء الموسم.
 
وأكد الاتحاد النمساوي لكرة القدم استمرار رانجنيك مدربا للفريق حتى نهاية عقده ورفضه الانتقال لتدريب بايرن ميونخ.
 
ونشر الاتحاد النمساوي بيانا على موقعه الرسمي أعلن فيه استمرار رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد السابق بعد نهاية أمم أوروبا المقبلة، القرار الذي وصفه المدرب الألماني بأنه من القلب وسعيد للغاية بسببه، مشددا بأن الأمر ليس رفضا لبايرن ولكن من أجل مصلحة فريقه الحالي.
 
وكان هدف بايرن ميونيخ الأول هو التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزين الألماني، ولكن المدرب الإسباني رفض وقرر الاستمرار مع بطل الدوري الألماني.
 
وذهب البايرن بعد ذلك لجوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا للعودة مجددا للفريق البافاري، ولكنه قام بتمديد عقده حتى عام 2026، والآن رانجنيك ينضم لقائمة المدربين الذين رفضوا تدريب الفريق الألماني، ليعود الحديث مجددا عن روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وأوناي إيمري من أستون فيلا.
 
يذكر أن رانجنيك عمل في وقت سابق مديرا فنيا بصفة مؤقتة لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إضافة أيضا لتدريبه فريق لايبزيغ الألماني.
 
ويتواجد منتخب النمسا في المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، رفقة منتخبات هولندا، فرنسا، بولندا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   