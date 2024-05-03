living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد يسعى للفوز باللقبين 36 و15

3
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يسعى فريق ريال مدريد للفوز بلقب آخر لدوري أبطال أوروبا، بينما اقترب الفريق الملكي بالفعل من إضافة لقب آخر بالدوري الإسباني في خزائنه.
ويمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة الفوز بلقب الدوري الإسباني يوم السبت، عندما يستضيف قادش فيما يواجه برشلونة جيرونا إذا جرت الرياح كما يشتهي النادي الملكي.
 
ويستطيع مدريد الفوز باللقب رقم 36 قبل 4 مباريات من نهاية الموسم بأحد سيناريوهين؛ الفوز على قادش وفشل برشلونة في الفوز على جيرونا، أو إذا تعادل مدريد مع قادش وخسر برشلونة أمام جيرونا.
 
وكان ريال مدريد تعادل مع بايرن ميونيخ 2-2 في ألمانيا بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور يوم الثلاثاء. ويصل بايرن إلى مدريد يوم الأربعاء المقبل لتحديد الفريق الذي سيواجه الفائز من غريمي نصف النهائي الآخر، باريس سان جرمان وبوروسيا دورتموند، في النهائي المقرر في الأول من يونيو.
 
 وخسرت كتيبة المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي، بنجومه جود بيلينغهام وفينيسيوس ولاعب الوسط المخضرم توني كروس، مباراة واحدة فقط من 33 مباراة في الدوري هذا الموسم.
 
وأجرى أنشيلوتي تعديلا على التشكيلة الأساسية للفريق في الجولة السابقة التي فاز فيها ريال مدريد على ريال سوسيداد، لذلك يتوقع أن يريح أيضا بعض اللاعبين الأساسيين ضد فريق قادش المهدد بالهبوط، والذي يحتل المركز الـ18، بفارق 5 نقاط خلف سيلتا فيغو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   