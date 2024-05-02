اللبناني وسام ابي نادر نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للـMMA

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انتُخب امين عام الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة MMA)) وسام ابي نادر نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لهذه الرياضة القتالية في الانتخابات التي جرت في صربيا.وابي نادر،المولود عام 1982، ترعرع على حب وعشق الرياضات القتالية واحرز العديد من الألقاب في الجودو والجوجيتسو وناشط بقوة في عالم الفنون القتالية المختلطة وانتخب في منصب أمين عام الاتحاد اللبناني في خريف عام 2020.

ونظّم ابي نادر العديد من البطولات وترأس العديد من البعثات الى بطولات ومسابقات خارجية وساهم في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في لبنان والشرق الأوسط ويشرف على ناد من الاقوى والأبرز في لبنان والمنطقة وتخرّج على يده العديد من الأبطال الذي لمعوا في سماء اللعبة في المحافل المحلية والخارجية.